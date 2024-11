Don Gianni Di Luca della chiesa dei Sacri Cuori era in isolamento dopo il contatto con una persona positiva. Oggi l'esito del tampone per lui e i suoi più stretti collaboratori

«Carissimi, ringraziando il buon Dio vi comunico che sia il mio tampone, sia quello di tutti i collaboratori hanno dato esito negativo». Don Gianni Di Luca, parroco dei Sacri Cuori, ha comunicato attraverso facebook l'esito del controllo al quale si è sottoposto stamane, dopo essere entrato in contatto con un positivo nei giorni scorsi ed aver deciso alla vigilia dell'Epifania di chiudere precauzionalmente la chiesa nel centro di Castrovillari mettendosi in quarantena in attesa di effettuare i controlli dovuti.

Le celebrazioni nella parrocchia, dove tutte le superficie dell'aula liturgica sono state accuratamente disinfettate in questi giorni, riprenderanno già da stasera alle ore 18.30. «Grazie di cuore per la vicinanza che ci avete espresso - ha scritto ancora il parroco - Andiamo avanti con prudenza responsabilità e attenzione reciproca, senza mai abbassare la guardia. Prima del vaccino il virus lo fermiamo noi con i nostri comportamenti corretti».

I contagi in città

Nella giornata di oggi invece sul fronte dei contagi si registrano 5 nuove positività (un intero nucleo familiare) accertate attraverso i tamponi antigenici nella postazione drive-in dell'area mercatale.

In totale sono stati effettuati 104 test dal personale della Croce Rossa Italia coadiuvati dal servizio di Anpana e Lipambiente come gruppi di protezione civile che coordinano il regolare flusso di auto nella zona predisposta per i tamponi, in stretta collaborazione con il Coc comunale.