Neppure il tempo di tirare un sospiro di sollievo per l'esito negativo dei tamponi su tutto il personale medico ed infermieristico della Cardiologia (che ha ripreso i ricoveri oggi dopo lo stop a seguito di alcune positività riscontrate) che all'ospedale di Castrovillari il direttore sanitario è costretto a chiudere i ricoveri di un altro reparto: la Chiurugia.

Una donna ricoverata presso il reparto dello Spoke dopo essere risultata negativa al tampone rapido, nel corso del ricovero ha ricevuto l'esito del tampone molecolare che invece ha dato esito opposto.

La sua positività ha fatto scattare il protocollo già messo in campo per altri casi simili: sospesi i ricoveri fino all'accertamento dello stato di salute di tutto il personale in servizio, tra medici ed infermieri.