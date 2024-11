Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità rurale: è questo l'obiettivo dell'intervento che vedrà coinvolte le arterie principali ed interne di Celimarro, Varco d'Amendola e delle contrade Gammellone e Piano delle Rose.

Dopo un lungo iter procedurale iniziato con la delibera di giunta del febbraio 2017 che ha permesso di approvare il progetto definitivo si è giunti a fine anno alla determinazione che permette ora di indire la gara l'appalto dei lavori che daranno il via agli interventi previsti.

«Finalmente dopo un lungo iter politico amministrativo siamo arrivati alla determina che a giorni ci permetterà di pubblicare la gara che vedrà il rifacimento di importanti arterie rurali della nostra cittadina. Strade principali e fondamentali all'interno della nostra comunità sia dal punto di vista di insediamento agricolo, ma soprattutto perchè negli ultimi anni queste zone si sono densamente popolate. Si potrà così accelerare e consentire una migliore fruibilità» ha dichiarato Nino La Falce consigliere con delega alla programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche che aveva già seguito l'iter politico burocratico di questi lavori nel suo ruolo di assessore ai lavori pubblici nell'ultimo scampolo di amministrazione Lo Polito nel precedente mandato.

Quasi 250mila euro di lavori già finanziati grazie alla misura 4.3.1. del Psr Calabria 2014/2020 che serviranno per il ripristino e la bitumazione delle strade ed in alcuni tratti anche all'installazione dei guard-rail: interventi attesi che consentiranno di percorre in sicurezza i tratti interessati. «La precedente amministrazione e ancor di più il nuovo esecutivo intende sviluppare grande attenzione nei confronti di tutto il territorio ed in particolare delle zone rurali».