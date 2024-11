Non manderanno i figli alle lezioni fino a quando non avranno rassicurazioni sulla scomparsa dei ratti

Un gruppo di genitori degli alunni della scuola "Santissimi medici" di Castrovillari ha protestato, questa mattina, per la presunta presenza di topi all'interno dell'istituto. Alcuni dei loro figli avrebbero manifestato casi di dermatite. Il problema è stato segnalato dai vertici della scuola all'amministrazione comunale, che ha subito contattato l'Azienda sanitaria provinciale.



È stata già disposta, per la giornata di lunedì, un'operazione di derattizzazione. I genitori che hanno inscenato la protesta hanno annunciato che non manderanno i loro figli a scuola fino a quando non avranno rassicurazioni sulla scomparsa dei ratti dall'edificio.