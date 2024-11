Drammatico incidente in Via dei Moranesi. L'uomo, soccorso dall'eliambulanza, è stato trasportato all'ospedale di Cosenza

Grave incidente a Castrovillari, nella domenica dedicata ai festeggiamenti del Carnevale. Un uomo ha perso una gamba mentre lavorava su un terreno agricolo in Via dei Moranesi, alla guida di una motozappa. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Nella carambola l’arto è finito dentro il meccanismo delle lame. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e l’elisoccorso a bordo del quale,assistito dai sanitari, il malcapitato è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.