Hanno perso il controllo della vettura sulla quale viaggiavano e sono finiti giù nella scarpata, dopo aver urtato con violenza contro un muretto in pietra che delimita il Ponte di Virtù, nella periferia della città di Castrovillari lungo la Sp 241. Due persone sono rimaste ferite, ieri sera, e soccorse dal personale del 118 di Castrovillari e dalle squadre dei vigili del fuoco del discattamento della città del Pollino, intervenute a tarda ora sul luogo dell'incidente insieme ai militari dei carabinieri che stanno effettuando i rilievi sul posto.

Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro che per la spettacolare uscita di strada per fortuna non ha prodotto danni gravi agli occupanti della vettura, una Bmw X3 che ora dovrà essere imbracata e recuperata dalla scarpata con l'ausilio di una gru dei vigili del fuoco inviata dal comando provinciale di Cosenza. Il passeggero della vettura è stato trasferito in pronto soccorso per le cure del caso, mentre l'autista se l'è cavata con un brutto spavento.

Il personale dei Vigili del fuoco si è imbracato ed è sceso nella scarpata per recuperare i due occupanti della vettura e riportarli sani e salvi lungo la provinciale dove sono stati assistiti dal personale medico.