Un Vigile del fuoco è stato investito dalle fiamme in servizio. Ha riportato ustioni al volto e all’arto superiore

Continuano a dilagare a macchia d’olio gli incendi nella provincia catanzarese. Questa notte tutte le squadre del comando provinciale e dei distaccamenti territoriali dei Vigili del fuoco sono stati impegnati ininterrottamente in diversi roghi che hanno interessato in lungo e in largo il territorio provinciale.

Incendio a Petrizzi

Quello più impegnativo e che ha tenuto al lavoro i vigili per tutta la notte è scoppiato in serata nel comune di Petrizzi. Il rogo ha bruciato ben 50 ettari di macchia mediterranea arrivando a lambire l’azienda agricola Migliarese. La squadra di Chiaravalle intervenuta sul posto è rimasta a presidio dell’impresa per evitare che le fiamme raggiungessero il fabbricato e il bestiame presente all’interno. Ancora questa mattina resistono focolai in zone impervie e si valuta l’ipotesi di far intervenire l’elicottero per estinguere definitivamente il rogo.

A Chiaravalle

Non meno impegnativo l’incendio sviluppatosi più tardi a Chiaravalle e che si è avvicinato pericolosamente ad un deposito di legname situato nei pressi di una falegnameria. Il pronto intervento dei vigili ha consentito di evitare il peggio. Altri roghi hanno poi richiesto l’intervento a Palermiti, a Sant’Andrea dello Ionio, a Nicastro e a Falerna. I numerosi roghi hanno tenuto impegnati tutte le squadre nel corso della notte.

Infortunio in servizio

Giornata nera ieri quindi per il numero degli incendi e che purtroppo ha fatto registrato anche il ferimento di un vigile del fuoco in servizio. Luigi Antonio Nupieri era alla guida del mezzo impegnato nello spegnimento di un incendio scoppiato a San Demetrio Corone nel Cosentino quando le fiamme lo hanno investito all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza dove gli sono state riscontrate ustioni al volto e ad un arto superiore.

Luana Costa