Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Catanzaro per spaccio di droga. Il 63enne è stato trovato in casa con 220 grammi di cocaina e 165 di eroina.

Nel corso di controlli eseguiti nel quartiere Aranceto, hanno tratto in arresto il pregiudicato. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, allo stato puro e non ancora tagliata per lo spaccio al dettaglio, era custodita all’interno di calze e suddivisa in più involucri, pronti per il taglio ed il successivo confezionamento al minuto.

La sostanza stupefacente era custodita all’interno di un materasso e rinvenuta dagli agenti dopo che gli stessi, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno proceduto ad eseguire un controllo sullo stesso e quindi la perquisizione nel suo domicilio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nella giornata di domani.