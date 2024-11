Si è propagato rapidamente il fronte di fuoco che in queste ore sta tenendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. L'incendio è scoppiato in località Cavita nella zona ovest del capoluogo e si sta estendendo a macchia d'olio distruggendo diversi ettari di bosco. Gli uomini di via Vinicio Cortese sono sul posto e stanno tentando di circoscrivere il rogo impedendo che le fiamme raggiungano alcune abitazioni poste nelle immediate vicinanze. Le unità impegnate sono complessivamente 23 con il supporto di automezzi e dei distaccamenti volontari. Alcuni residenti della zona hanno volontariamente abbandonato le abitazioni minacciate dal fuoco e dal fumo.

Luana Costa