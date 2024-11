Dalla sua pagina facebook il sindaco Sergio Abramo ha diffuso le immagini che ritraggono cittadini intenti a disfarsi di rifiuti

Tolleranza zero. Si susseguono senza sosta i controlli della polizia municipale di Catanzaro per individuare i cittadini che dopo l’introduzione in città del sistema di raccolta porta a porta continuano ad abbandonare i rifiuti per strada. Un nuovo filmato che ritrae cittadini intenti a disfarsi di pattume di ogni genere è stato diffuso dalla pagina Facebook del sindaco Sergio Abramo. “Multe salate e tolleranza zero nei confronti dei trasgressori delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti. Grazie alle telecamere stiamo smascherando chi non riesce a comportarsi in modo civile” è il commento del primo cittadino.

Luana Costa

