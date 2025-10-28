La rete idrica di Catanzaro, come del resto quella di tante altre città, fa acqua da tutte le parti. A fronte di rubinetti troppo spesso a secco in varie zone, 20 consiglieri comunali di opposizione all’amministrazione Fiorita di centrosinistra (Veraldi, Parisi, Costanzo, Lobello, Donato, Assisi, Antonello Talerico, Emanuela Costanzo, Polimeni, Jony Corsi, Scarpino, Verrengia, Ciciarello, Laudadio, Costa, Riccio, Levato, Lostumbo, Serò e Concolino) chiedono un'assemblea civica ad hoc indirizzando una missiva al presidente Bosco.

«Quello che sta accadendo – dichiara Stefano Veraldi di Azione al nostro Network LaC – è una cosa alquanto grave.Abbiamo deciso di richiedere alla convocazione di questo consiglio comunale, alla presenza dei nostri tecnici comunali e dirigenti e ai responsabili Sorical, perché una volta per tutti dobbiamo capire quali siano veramente i problemi, cosa si sta facendo con le risorse del PNRR e quanti serbatoi ancora si vogliono costruire e se vi sia in itinere l'interconnessione tra quelli già esistenti»

I cittadini interpellano i vari consiglieri, i quali però non sanno dare risposte.

«A che punto siamo? Non lo sappiamo – incalza – Non abbiamo notizie nelle commissioni consigliere proposte. C'è solamente uno scaricabarile tra enti. L'amministrazione comunale, quando veniamo contattati da diversi cittadini che da mesi ormai hanno delle carenze idriche importanti, voglio dire il quartiere Aranceto, Fondachello, Gagliano, c'è anche il quartiere Fortuna, il centro storico di Catanzaro, quindi è una situazione che ormai è degenerata.Specie ai piani alti degli edifici i disagi sono innumerevoli. Chi non ha la possibilità economica di comprare un'autoclave cosa deve fare? Non può pulire la casa, non può fare una lavatrice, non può farsi una doccia? Ci sono problemi che poi i cittadini chiamano noi consiglieri comunali. I dirigenti se ne fregano, l'assessore se ne frega.Quindi è giusto un momento affinché Sorical e l'amministrazione comunale ci dica, nell'assise comunale del capoluogo di Regione, quale sia realmente il problema e se c'è un problema, di chi è la responsabilità e cosa si sta facendo per ovviare questo problema»

Nei prossimi 20 giorni il presidente Bosco dovrebbe convocare l'assemblea, la prima forse nella nuova Sala del Consiglio. «Sappiamo che è un problema atavico – conclude Veraldi a nome dei sottoscrittori – nessuno ha la bacchetta magica, però ci sono le risorse del PNRR. Cosa ha fatto l'amministrazione comunale in questi tre anni?»