È partito a rilento, a Catanzaro, il patto anti-inflazione. Il "carrello tricolore" che potrà essere riempito con prodotti alimentari e di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia, a prezzi ribassati o calmierati, infatti, è assente in tutti i negozi che hanno aderito alla campagna del ministero delle Imprese e del made in Italy dal punto di vista della cartellonistica e dei bollini.

Nessun punto vendita del capoluogo ha ricevuto i cartelli e i bollini previsti dalla campagna e, dunque, non li ha esposti ritardando la partenza della scontistica ad eccezione di Coop e Conad che hanno deciso di applicare la scontistica prevista sui prodotti in elenco indicandola accanto agli scaffali. Scontistica generica che sarà sostituita dai bollini quando arriveranno.