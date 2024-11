L'operazione interforze è in corso da stamattina. Il quartiere interessato è viale Isonzo. Sul posto carabinieri e polizia per evitare disordini

È in corso da questa mattina un'operazione interforza nei quartieri a Sud di Catanzaro. In particolare, si sta eseguendo lo sgombero di alcune abitazioni abusivamente occupate.

Il quartiere interessato dagli sgomberi è viale Isonzo, nota area della città in cui è alta la presenza di cittadini di etnia rom e in cui è alta la percentuale di abusivismo edilizio. Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sgombero di una famiglia. Per evitare disordini sul posto era presente il reparto antisommossa dei carabinieri e della polizia