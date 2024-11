L'episodio a viale Isonzo. Fortunatamente non si registrano feriti

Ingenti i danni provocati questo pomeriggio da un albero di alto fusto che si è abbattuto in viale Isonzo a Catanzaro su una vettura parcheggiata. Fortunatamente non vi erano persone all'interno. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e la polizia per i rilievi del caso.

l.c.