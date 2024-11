I carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nella zona sud della città e in particolare al Lido

È stato un week end all’insegna della sicurezza quello appena trascorso, nel corso del quale i carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nella zona sud della città e in particolare al Lido. Tra venerdì e domenica infatti nell’ambito dei servizi di pattuglia sono state coniugate le attività di prevenzione e repressione dei reati al controllo approfondito della circolazione stradale, predisponendo una fitta rete di posti di controllo nelle arterie di accesso ed uscita dal quartiere marinaro.

L’attività, finalizzata a ridurre il rischio che automobilisti sprovveduti, alla fine di un’intera serata in locali pubblici, potessero mettersi alla guida in preda ai fumi dell’alcol, è stata condotta attraverso l’utilizzo di idonei apparecchi etilometri per la verifica del tasso alcolemico che, a nome di legge, non deve superare lo 0,5 g/l. Ne sono scaturiti sei ritiri di patente nei confronti di altrettanti automobilisti, tre dei quali (un catanzarese e due originari della provincia di Crotone), il cui tasso alcolemico superava lo 0,8 g/l, è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per guida in stato di ebrezza.

Nel complesso, nel corso dell’intero servizio sono state controllate oltre 40 vetture, identificate 70 persone e elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo pari a 4.500 euro, con la perdita di decine di punti sulla patente.

l.c.