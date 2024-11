I controlli sono stati effettuati in 5 edifici di viale Isonzo, ove è alta la presenza di soggetti con pregiudizi penali e di polizia

Durante la settimana appena trascorsa è stata intensificata la sistematica attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità condotta dalla Polizia di Stato, sia nella quotidiana azione di controllo del territorio ad ampio raggio svolta dalla Squadra Volante, sia nell'ambito del progetto “Focus ‘ndrangheta”.

Alle operazioni, condotte con la partecipazione del reparto prevenzione crimine Calabria di Vibo Valentia, di unità cinofile antidroga ed antisabotaggio nonché della polizia stradale, arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza ha concorso, sinergicamente con le forze di Polizia, anche personale di altri enti, quali Enel, Aterp, ed amministrazioni comunali.

A seguito dei controlli in 5 edifici di viale Isonzo, ove è alta la presenza di soggetti con pregiudizi penali e di polizia, è stata accertata l'occupazione abusiva di 12 alloggi popolari, sono state quindi denunciate in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria 15 persone per il reato di occupazione abusiva e, per 6 di esse è scattato l’arresto per furto aggravato continuato, in quanto è stato rilevato l’allaccio abusivo alla rete elettrica. Nell’udienza per direttissima il GIP ha convalidato i sei arresti.

Per i reati tra cui furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria 7 persone. Sono state identificate 2149 persone e rinvenuti 3 veicoli rubati.

l.c.