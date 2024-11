Sono proseguiti anche questa mattina i controlli serrati finalizzati alla repressione dei fenomeni di abusivismo idrico nella città di Catanzaro. Da tre giorni vanno avanti le ispezioni della polizia municipale che ha recepito le indicazione del neo sindaco, Nicola Fiorita, il quale sul tema ha anche varato di recente una ordinanza per limitare l'impiego dell'acqua a causa della carenza del prezioso liquido.

Questa mattina la sezione Ambientale della polizia locale, guidata dal tenente colonnello Salvatore Tarantino, ha effettuato nuove ispezioni nel quartiere Giovino riscontrando numerose irregolarità. Gli accertamenti sono infatti finalizzati a verificare il corretto uso dell'acqua in applicazione della recente ordinanza ma soprattutto a riscontrare l'eventuale presenza di allacci abusivi alla rete idrica. E anche questa mattina non sono mancati sanzioni e sequestri.

In particolare, la sezione ha riscontrato nel quartiere la presenza di ben tre allacci abusivi alla rete, e si è quindi proceduto al sequestro con contestuale denuncia all'autorità giudiziaria, e sono state comminate quattro sanzioni amministrative per uso improprio dell'acqua. Nei precedenti controlli era infatti emerso come - soprattutto durante le ore notturne - l'acqua potabile fosse utilizzata per irrigare campi e orti anche di notevoli dimensioni, drenando così il prezioso liquido verso usi non consentiti.