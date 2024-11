Allarme creolina all'istituto tecnico Maresca-Petrucci a Catanzaro. Questa mattina la scuola è stata temporaneamente evacuata a causa dello sversamento di un liquido assimilabile alla creolina che ha generato non poco scompiglio tra gli studenti. Sul posto è intervenuto il nucleo Nbcr e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Sono state effettuate le operazioni di prelevamento di alcuni campioni di liquido poi trasmessi all'Arpacal per completare le analisi di laboratorio. Il quantitativo di liquido sversato non era però tale da richiedere la chiusura della scuola. I vigili del fuoco hanno interdetto l'accesso solo l'area dei laboratori.

Luana Costa