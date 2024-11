Già noto alle forze dell’ordine, era stato allontanato dalla città con un provvedimento emesso dalla questura nel febbraio scorso

Un giovane di 32 anni, cittadino del Gambia, Kamaso Tambia è stato arrestato presso la Stazione Ferroviari di Catanzaro Lido. Come riportato dall’Agi, il ragazzo domiciliato a Caulonia (Rc) è in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari ma in attesa di rinnovo ma era già stato noto alle forze dell’ordine come “pusher” e allontanato in precedenza dal comune di Catanzaro con un provvedimento di divieto di ritorno emesso a febbraio scorso.

Il personale del reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia , con l’equipaggio della squadra volante, ha sorpreso Tamba in possesso di 2 dosi di hashish, 3 di marijuana e 105 euro, il tutto sequestrato perché finalizzato all’attività di spaccio.