Il giovane, accompagnato in ospedale da due amici, ha riferito immediatamente di essere stato colpito da un’auto in transito in località Lido

Un colpo accidentale partito da una carabina ha attinto un cittadino romeno di 27 anni domiciliato a Girifalco nel Catanzarese al dorso e costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro.

L’arrivo al pronto soccorso

Il giovane è sopraggiunto al nosocomio cittadino intorno alle 19.30 accompagnato da due connazionali dichiarando immediatamente di essere stato ferito da un colpo sparato da un’auto in transito in località Lido. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri del Norm della compagnia di Catanzaro avviando immediatamente le indagini per ricostruire l’accaduto.

Le indagini dei carabinieri

Da quanto è stato possibile appurare anche a seguito degli interrogatori, durante lo svolgimento di lavori di giardinaggio effettuati all’interno di un’abitazione privata di Girifalco, il cognato del giovane ferito aveva rinvenuto, all’interno di un ricovero per attrezzi e legna, una carabina ad aria compressa di proprietà del padrone di casa e da questi regolarmente detenuta, dalla quale era accidentalmente partito un colpo che aveva attinto il giovane al dorso.

La denuncia

Ricostruiti i fatti, i militari si sono quindi diretti nell’abitazione privata dove hanno rinvenuto e posto sotto sequestro la carabina in attesa degli accertamenti del caso (il proprietario di casa, da qualche tempo, non è Girifalco). Il cittadino romeno è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali colpose.