Il funzionario amministrativo avrebbe tratto in inganno almeno quattro persone ricevendo in cambio somme di denaro e al momento dell'arresto stava cercando altre vittime

Assunzioni in cambio di denaro. È finito agli arresti domiciliari con l’accusa di millantato credito un dipendente dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Fortunato Perugini, di 55 anni, segretario aziendale dell'Ugl sanità. L’inchiesta condotta dalla sezione della polizia giudiziaria dei carabinieri trae origine da diverse denunce e dichiarazioni da parte delle vittime del funzionario amministrativo che millantando conoscenze in vari settori lavorativi, prometteva in cambio di denaro, assunzioni nella sanità pubblica, nel settore vigilanza privata o in altri enti.

Le persone cadute nella rete, almeno quattro quelle accertate al momento, allettate dalla prospettiva di un impiego stabile, sono state disposte a versare somme di denaro che in alcuni casi recuperavano dalla vendita di beni immobili ceduti anche a basso prezzo rispetto alla valutazione di mercato, oppure dalla vendita di oggetti preziosi o dal disinvestimento di risparmi. Le successive investigazioni hanno permesso di ottenere un riscontro delle dichiarazioni rese dalle persone truffate che potrebbero essere anche in più rispetto a quelle sinora individuate dal momento che il dipendente dell’ospedale sollecitava il passaparola al fine di procacciare nuove vittime.

l.c.