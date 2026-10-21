Nel mirino un presunto sistema con base operativa a Caraffa di Catanzaro, tra accordi per condizionare le vendite immobiliari, intestazioni fittizie e riciclaggio. Contestate anche agevolazioni a storiche famiglie di ’ndrangheta
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La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha notificato 51 avvisi di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito del procedimento penale sul presunto sistema illecito legato alle aste giudiziarie immobiliari e alle truffe nei finanziamenti pubblici.
L’inchiesta, vergata dal sostituto procuratore Veronica Calcagno, ricostruisce l’esistenza di una presunta associazione per delinquere operante a Catanzaro e nei territori limitrofi, con una base logistica negli uffici della Crd Immobiliare srl, a Caraffa di Catanzaro, una cassa comune e una contabilità riservata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sodalizio avrebbe condizionato sistematicamente l’esito delle vendite giudiziarie ed esecutive attraverso accordi collusivi, offerte concordate al rialzo e rinunce pilotate, ma anche mediante intimidazioni volte a scoraggiare altri potenziali acquirenti.
Le contestazioni comprendono, a vario titolo, i reati di turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, con intestazione fittizia di beni e quote societarie, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre a truffe aggravate ai danni dell’Arcea e dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni agricole per centinaia di migliaia di euro.
Diversi capi d’imputazione sarebbero aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare storiche famiglie di ’ndrangheta, tra cui i clan Grande Aracri di Cutro, Mancuso-La Rosa di Tropea, Costa di Melicucco e Piromalli di Gioia Tauro. Secondo l’ipotesi accusatoria, le operazioni immobiliari sarebbero state utilizzate anche per ripulire e reinvestire proventi di origine delittuosa.
Gli indagati
MERCURIO Roberto, 45 anni, Simeri Crichi (CZ)
ABRAMO Danilo, 46 anni, residente a Simeri Mare (CZ)
MELLEA Gennaro Pierino, 50 anni, Catanzaro
LIPPELLI Giovanni, 49 anni, Soveria Simeri (CZ)
MELLEA Raoul, 47 anni, Catanzaro
OLIVERIO Elisabetta, 77 anni, Cutro (KR)
LEROSE Leonardo Gaetano, 54 anni, Cutro (KR)
SING Surjit, 33 anni, Lamezia Terme (CZ)
ARANCIO Francesco, 45 anni, Cutro (KR)
LEROSE Antonietta, 49 anni, Crotone
MELLEA Magda, 41 anni, Catanzaro
REALE Elena, 33 anni, Soverato (CZ)
GUERRISI Daniele, 29 anni, Catanzaro
MANCUSO Silvano, 56 anni, Catanzaro
LEVATO Antonio, 57 anni, Catanzaro
LEVATO Marco, 38 anni, Catanzaro
NAPOLI Domenico, 35 anni, Melicucco (RC)
COSTA Carmelo, 55 anni, Melicucco (RC)
OLIVERI Giovanni, 41 anni, Montepaone (CZ)
LEROSE Francesco, 57 anni, Laterina Pergine Valdarno (AR)
FARAGÒ Giovanni, 45 anni, Cutro (KR)
SINOPOLI Anna, 35 anni, Simeri Crichi (CZ)
LA ROSA Alessandro, 31 anni, Tropea (VV)
MAGRO Alberto, 67 anni, Catanzaro
MAGRO Marcello, 66 anni, Sellia Marina (CZ)
AMELIO Giorgio, 66 anni, Catanzaro
BAGNATO Anna, 39 anni, Catanzaro
BAVA Federica, 42 anni, Catanzaro
CELIA Antonietta, 56 anni, Petrizzi (CZ)
CHIRICÒ Osvaldo, 56 anni, Soveria Simeri (CZ)
COSTA Pasquale Pio, 24 anni, Melicucco (RC)
DE FEO Emanuele, 25 anni, Catanzaro
DESTITO Valentina, 39 anni, Catanzaro
DARA Adriano, 44 anni, Catanzaro
FURINA Vincenzo, 42 anni, Catanzaro
GIULINO Rossella, 40 anni, Catanzaro
GRANATO Saverio, 50 anni, Catanzaro
LASALVIA Fabio, 59 anni, Catanzaro
MOROGALLO Rocco, 53 anni, Taurianova (RC)
NUNNARI Concetta, 58 anni, Catanzaro
OLIVERI Matteo Giuseppe, 45 anni, Gioia Tauro (RC)
POLERÀ Giuseppe, 23 anni, Soverato (CZ)
SACCO Maddalena, 44 anni, Sellia Marina (CZ)
SALERNO Alfonso Pietro, 71 anni, Cutro (KR)
SALERNO Antonio, 46 anni, Cutro (KR)
SAMARDZIC Radmila, 72 anni, Montauro (CZ)
TASSONE Cosmo, 53 anni, Catanzaro
TAVANO Nicola, 50 anni, residente a Stalettì (CZ)
TIGANO Isabella, 42 anni, Catanzaro
MIRARCHI Giuseppe, 85 anni, Catanzaro
DE FEO Luigi, 54 anni, Vizzolo Predabissi (MI)
Nel collegio difensivo gli avvocati Giovanni Merante, Sergio Rotundo, Vincenzo De Caro, Arcangelo De Caro, Valerio Murgano, Gennaro Corea, Vitaliano Leone, Francesco Iacopino, Francesco Mazza, Massimiliano Carnovale, Danila Scicchitano, Aldo Costa, Salvatore Mangone, Girolamo Albanese, Giuseppe Fonte, Luigi Colacino, Sandro D’Agostino, Giuseppe Risadelli, Maria Costa, Helga Procopio, Tommaso Apollo, Danila Gulli, Antonio Migliaccio, Antonio Mirarchi.