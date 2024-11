L'uomo alla guida di una berlina ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata in un canalone

Un incidente stradale si è verificato in serata sulla statale 106 all'altezza del comune di Botricello nel catanzarese in direzione Crotone. Un uomo alla guida di una Bmw, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e finendo fuori strada. Il mezzo ha terminato la sua corsa in un canalone attiguo alla sede stradale. L'uomo alla guida del mezzo risulta ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Sul posto sono sopraggiunti anche le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato.

Luana Costa