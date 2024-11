L'incidente è avvenuto nei pressi del nosocomio cittadino. Sul posto la polizia municipale per i rilievi eil 118 per prestare soccorso

E' stato ricoverato in gravi condizioni di salute un giovane che ha avuto un incidente nelle vicinanze dell'ospedale Pugliese Ciaccio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane, di cui ancora non si conoscono le generalità, al pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile in uscita dal parcheggio dell'ospedale avrebbe urtato il motorino su cui il giovane si trovava, travolgendolo. Il motociclista versa in gravi condizioni di salute.

Luana Costa