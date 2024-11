Il veicolo transitava nei pressi dell'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco per sedare il rogo e mettere in sicurezza l'area

Rientravano dal mare quando si sono resi conto che dal vano motore fuoriusciva del fumo. Hanno fatto appena in tempo ad accostare l’auto mettendosi in salvo quattro giovani a bordo di una Citroen C2. L'auto si trovava in transito nei pressi dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco per sedare il rogo e mettere in sicurezza la vettura.

l.c.