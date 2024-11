Ancora in corso di accertamento le cause all'origine del rogo. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Una vettura è andata a fuoco questa sera in via Scalfaro a Catanzaro. Si tratta di una Fiat Cinquecento, parcheggiata in strada. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e la polizia per gli accertamenti.

Luana Costa