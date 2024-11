Come ogni anno, nella giornata odierna, Minerva Team Donato promuove l'iniziativa voluta dal suo presidente, Caterina Donato, con la straordinaria collaborazione delle mamme del Team Donato e le loro piccole: la raccolta di giocattoli da donare per Natale a tutti i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del presidio Pugliese Ciaccio dell'azienda Dulbecco di Catanzaro. Tutto ciò è stato realizzato grazie alla grande collaborazione e organizzazione di Maria Concetta Galati, direttrice dell’oncoematologia pediatrica, e dalla caposala Rosanna Aversa, coadiuvate dall’infermiera Domenica Truglia.

«Quello del Natale è un periodo speciale per tutti i bambini impegnati a scrivere le letterine o a modificare i loro comportamenti per arrivare ad esaudire il desiderio dei propri genitori nel considerarli "bravi e buoni" e quindi meritevoli dei regali di Babbo Natale! Tutto questo succede anche per i bambini che si trovano ricoverati in ospedale, un pensiero che mi distrugge l'anima ogni anno» si legge in una nota.

«I bambini sono esseri puri e speciali: io e il mio Team riserviamo sempre per loro massime attenzioni e cure. Recandoci presso i reparti, cerchiamo di trasmettere loro l’atmosfera di questa festa, portando dei giocattoli nuovi, comprati e offerti dalle mamme del nostro Team, persone rare e speciali, le uniche a poter sentire nel cuore il peso e il dolore di un'altra mamma per un figlio sofferente. Ringrazio tantissimo le dottoresse dell’ospedale Pugliese Ciaccio, per l’accoglienza e la sensibilizzazione verso tematiche così tristi e purtroppo reali. Momenti di amore e spensieratezza per i piccoli pazienti e nutrimento per i nostri cuori».