La dea bendata ha baciato un catanzarese durante l'estrazione di martedì 12 gennaio. La rincorsa al Jackpot ripartirà domani con in palio 91,2 milioni di euro

Il Superenalotto per la prima tappa in Calabria dell’anno sceglie Catanzaro. Infatti nell’estrazione di martedì 12 gennaio è stato realizzato un "5" da 14.556,92 euro.

La fortunata giocata è stata convalidata presso il Tabacchi Passafaro in via XX Settembre 80. La rincorsa al Jackpot ripartirà domani con in palio 91,2 milioni di euro.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, l'ultimo "6" è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.