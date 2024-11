Pochi minuti fa, nel parcheggio dell'Eurospin di via Antonio Lombardi, Giancarlo Silipo, ha salvato un bambino molto piccolo che era riuscito a chiudere la portiera del lato passeggero dell'autovettura della madre, di conseguenza si è azionata automaticamente la chiusura delle altre portiere, lasciando così il bimbo bloccato nella macchina.

Silipo, in quel momento, stava uscendo dal parcheggio con la spesa, quando ha notato una donna in panico con un signore al suo fianco che con grandi difficoltà stava cercando, con esito negativo, ad abbassare il finestrino elettrico. Il vigile del fuoco ha quindi arrestato tempestivamente la sua auto per precipitarsi lì e capire cosa stesse succedendo. Una volta sul posto, si è accorto del bimbo in auto e si è subito messo al lavoro per tentare di aprire il finestrino posteriore, sbloccando così le portiere. Nel frattempo, ha calmato la madre in lacrime e in panico e anche il piccolo che si trovava seduto nel seggiolino e aveva cominciato a strillare, piangere e sudare. Tutt'attorno le persone che hanno assistito alla scena.

L'uomo è riuscito ad aprire il finestrino posteriore e a sbloccare la chiusura automatica, senza recare nessun danno all'autovettura. Ha quindi estratto il bambino sano e salvo, consegnandolo alla madre, effettuando anche dei controlli per escludere eventuali cedimenti fisici e non solo. Alla fine, la madre del bambino e le altre persone presenti lo hanno ringraziato e abbracciato.