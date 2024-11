Le operazioni hanno richiesto l’intervento di un’autogru per il recupero dell’animale che versa in buone condizioni

Un recupero sui generis ha tenuto impegnata questa mattina una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro. Un bovino è infatti precipitato in un canale di recupero delle acque meteoriche in viale Europa. L’animale pascolava in un terreno ricoperto da una fitta vegetazione quando è caduto nel fossato. L’intervento è stato gestito con prontezza da una squadra dei Vigili del fuoco supportata da un’autogru attrezzata per il recupero del bovino. Nonostante le operazioni non si siano rivelate facili, l’animale è stato tratto in salvo e versa in buone condizioni.

l.c.

*Il video è amatoriale