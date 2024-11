È accaduto nella chiesa della Pietà a Fondachello, un uomo sfonda la porta dell’entrata della parrocchia e porta via la statua di Padre Pio. Sgomento nella comunità

Catanzaro – Brutta sorpresa ieri, nel giorno dell’epifania, per gli abitanti del quartiere Piano Casa a Catanzaro, la statua di Padre Pio è sparita dalla chiesa della Pietà a Fondachello.

Fortunatamente per la comunità le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il tutto. Un uomo, intorno l’una e mezza della notte sfonda a calci il portone d’entrata della chiesa e si dirige dritto verso la statua di Padre pio. Non prende nient’altro, un minuto e venti secondi ed è già nella sua auto con la statua. A scoprire l’accaduto è stata una donna delle pulizie che, arrivata in parrocchia molto presto, chiama prontamente don Salvino e i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Il fatto ha creato scompiglio nella comunità e, come sottolinea il parroco Don Salvino Cognetti: “La statua non era di grande valore, ma qui tutti quanti ci erano affezionati e devoti da molto tempo. Infatti, in passato, è stata anche utilizzata in alcune processioni. Per questo motivo, quando abbiamo appreso la notizia, siamo rimasti scioccati da quanto accaduto. Lo dimostra il fatto che decine di fedeli ma anche di associazioni sono corse in chiesa per verificare il furto. E se consideriamo che è accaduto proprio nella notte dell’Epifania, il dispiacere e l’amarezza è ancora maggiore”.

“Non riusciamo a capire il motivo per cui un uomo debba essere entrato con tale forza nella chiesetta per rubare la statua di San Pio da Pietralcina. E perché- continua don Salvino- abbia deciso di portar via solo quella, visto che all’interno erano presenti altri oggetti di valore. Noi siamo addolorati e speriamo che al più presto possa ritornare nella nicchia che le avevamo dedicato”.