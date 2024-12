Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a Catanzaro nella vasca di raccolta delle acque utilizzate per l'irrigazione localizzata lungo la strada provinciale per Gimigliano. Sul posto sono intervenute squadre volanti della Polizia e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. È stata allertata anche una ambulanza del 118 ma l'uomo risultava già deceduto. Si è in attesa dell'arrivo del medico del legale e del magistrato di turno. Da quanto ricostruito, l'uomo si era allontanato questa mattina dalla sua abitazione e non vi aveva ancora fatto ritorno. Si tratta di F. S., di 75 anni.