Un uomo è rimasto questa mattina ferito a causa della caduta da un albero. L'episodio si è verificato in località Buda a Catanzaro, dove si sono concentrati in una manciata di minuti i primi soccorsi. Sul posto è dapprima giunta una ambulanza del 118, seguita successivamente dall'elisoccorso che ha sorvolato l'area in cerca di un luogo sgombro dove atterrare.

Nel frattempo, i sanitari del 118 hanno stabilizzato l'uomo che è stato successivamente preso a bordo dal velivolo e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Secondo una prima frammentaria ricostruzione, l'uomo ha riportato traumi da caduta.