La 69enne ha riportato ustioni di primo e secondo grado alla schiena ed al bacino

Brutta disavventura per una donna di 69 anni, M. G., catanzarese che a causa delle gravi ustioni riportate sul corpo è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Catania. La 69enne è giunta al pronto soccorso in gravi condizioni dopo essersi provocata ustioni sul corpo durante un incidente domestico. Era in casa quando a causa di una perdita di equilibrio è precipitata su una pentola contenente acqua bollente che le si è riversata sul corpo provocandole ustioni di primo e secondo grado alla schiena e al bacino. La donna è stata trasportata dagli operatori del pronto soccorso al policlinico di Germaneto da dove si è levato l'elicottero che l'ha trasportata a Catania.

Luana Costa