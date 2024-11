Le squadre dei Vigili del fuoco non riescono a domare l’incendio.

Non accenna a migliorare la situazione a Catanzaro per il vasto incendio che da questa mattina sta divampando nella zona di viale De Filippis e che si è propagato a macchia d’olio in maniera incontrollabile. I Vigili del fuoco dopo molte ore di lavoro non sono ancora riusciti a contenere le fiamme che adesso si sono spinte fin sulla carreggiata in direzione Catanzaro della statale 280.

Il rogo ha divorato il territorio da viale de Filippis fino a Cavita

Il rogo ha avuto origine questa mattina nei pressi della galleria del Sansinato, arteria d’accesso alla città capoluogo. Le fiamme in poco tempo hanno divorato ettari e ettari di macchia mediterranea raggiungendo il quartiere Cavita e il centro polifunzionale della polizia di stato. Sebbene non si sia registrato alcun danno alle abitazioni, molta preoccupazione è insorta per le colonne di fumo che dall’incendio si sono levate e che hanno invaso il quartiere. I Vigili del fuoco del comando provinciale già intorno alle 13 hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

Difficoltà sulla statale 280

Ma anche l’ausilio aereo si è presto rivelato inutile poiché nel frattempo il rogo ha raggiunto la statale 280 divorando la vegetazione presente ai lati della carreggiata. Fumo e fiamme hanno invaso la corsia in direzione Catanzaro e ancora adesso la situazione non accenna a migliorare. Sul posto vi sono diverse squadre dei Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia per evitare disagi alla circolazione. Da oltre un'ora è stato infatti bloccato il traffico sulla statale 280 e il traffico è stato deviato su viale Europa.

Luana Costa