Il disservizio è causato da lavori di riparazione sulla condotta idrica. L’acqua dovrebbe essere fornita nella tarda mattinata

Si stanno registrando disagi nell’approvvigionamento idrico nel centro storico di Catanzaro a causa di alcune operazioni di riparazione di una perdita evidenziatasi sulla rete comunale. Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti di palazzo de Nobili, rilevando che gli addetti sono già a lavoro per ripristinare il servizio. A risentire del disagio sono, in particolare, le utenze comprese tra via Luigi Rossi e via Indipendenza, compreso la zona di San Leonardo. Il servizio dovrebbe tornare alla normalità già nella tarda mattinata.

l.c.