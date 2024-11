I Carabinieri di Catanzaro nel corso di una perquisizione hanno trovato 330 mila euro, e 40 mila euro in buoni fruttiferi. Cercavano le armi che sarebbero state utilizzate in un omicidio.

Catanzaro – Cercavano armi, hanno trovato un tesoro. I Carabinieri avevano organizzato il blitz alla ricerca delle armi utilizzate per l’omicidio di Alessandro Morello, lo scorso 6 novembre a Catanzaro. Per il delitto era stato arrestato il 39enne Marcello Amato. In casa di alcuni congiunti dell’arrestato, in via Stretto Antico, i militari dell’arma pensavano di trovare le armi utilizzate nell’agguato. Così sono stati ritrovati i soldi. 20 mila euro nascosti nell’automobile in garage. 270 mila euro nascosti in una catasta di gomme. E sei buoni fruttiferi per un valore di 40 mila euro. Denunciato il proprietario dell’abitazione, M.C., per ricettazione. L’uomo, disoccupato, non è riuscito a spiegare la provenienza del denaro.