Stop dalle 15 di giovedì 9 gennaio fino alla fine dell’emergenza. Il sindaco Fiorita firma un’ordinanza per la prevenzione dei rischi e per consentire le operazioni disposte dalla Regione

Chiuso per cinghiali. Non comparirà un cartello con questa indicazione ma il succo è questo. Il sindaco Nicola Fiorita, con ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell’ambito urbano del Comune di Catanzaro all’interno del Parco della Biodiversità Mediterranea, ha disposto la chiusura al pubblico del parco medesimo dalle 15 di oggi, giovedì 9 gennaio a fine intervento, per consentire le necessarie operazioni in attuazione del Piano di eradicazione Psa Regione Calabria vigente. Il provvedimento fa seguito alla comunicazione della Regione Calabria con la quale sono state indicate modalità di intervento e autorizzati i selecontrollori-bioregolatori, nominati dalla Regione stessa.