Sono stati pubblicati questa mattina i nuovi calendari in cui i candidati dovranno sostenere le prove dei due concorsi indetti dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e volti all'assunzione di diciotto infermieri e trenta operatori sociosanitari. Le prove sono state fissate il 25 e il 26 gennaio per gli operatori sociosanitari il 28 e il 29 gennaio per gli infermieri mentre il 18 e il 25 febbraio si terranno i colloqui orali.

Con questa nuova decisione i vertici del Pugliese hanno così riavviato le procedure concorsuali dopo lo stop imposto venerdì scorso dal Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada in accoglimento di un'istanza avanzata dagli avvocati Giuseppe e Francesco Pitaro per conto di circa trecento candidati aveva emesso un decreto cautelare sospendendo le date delle prove in primo tempo calendarizzate per il 4 e il 5 gennaio e il 14 e il 15 gennaio.

LEGGI ANCHE:

Sospesi dal Consiglio di Stato i concorsi al “Pugliese”

Catanzaro, concorsi al Pugliese: a gennaio le prove scritte

Catanzaro, Pugliese: prorogati i contratti dei precari

Assunzioni al Pugliese, gli idonei di Reggio: «Nessun rifiuto»

Catanzaro, personale dell’ospedale Pugliese in agitazione