Da questa mattina si sta svolgendo un’operazione congiunta della polizia e dei carabinieri

È da questa mattina che si sta svolgendo un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Polizia nei pressi della stazione di Catanzaro Lido. Controlli a tappeto in particolare nel sottopassaggio ferroviario e nella vicina Area Magna Grecia. Da quanto si è appreso si tratterebbe di controlli antiterrorismo. La stazione ferroviaria è infatti considerato un obiettivo strategico e le forze dell'ordine impiegate questa mattina hanno svolto approfonditi controlli sui passeggeri, sugli avventori della stazione e sui cittadini extracomunitari presenti in zona. Non risultano fermi.

Luana Costa