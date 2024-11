Intensificati i controlli nelle stazioni delle ferrovie e degli autobus extraurbani, alle aree frequentate maggiormente

Durante l’ultima settimana sono stati intensificati, in ambito comunale e provinciale, i servizi ordinari e straordinari di prevenzione e controllo del territorio, realizzati con l’impiego della squadra volante, del commissariato di polizia di Catanzaro Lido e del commissariato di polizia di Lamezia Terme, del reparto prevenzione crimine Calabria e da unità del nucleo cinofili di Vibo Valentia, Squadra Mobile e della Polizia Amministrativa e Sociale.

Nell’ambito del contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata rivolta l’attenzione alle stazioni delle ferrovie e degli autobus extraurbani, alle aree frequentate maggiormente da giovani e da turisti. Attività che ha portato a denunciare alla competente autorità amministrativa 4 persone. Le pattugliate degli uomini della Polizia di Stato hanno posto cura e attenzione alle maggiori arterie stradali cittadine e della provincia in virtù dell’approssimarsi della stagione estiva, che ogni anno vede intensificare il traffico stradale anche con il sopraggiungere dei turisti.

Quattordici, complessivamente, le persone denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria per diversi reati. Otto per inosservanza al foglio di via obbligatorio, due per occupazione abusiva di alloggi di edilizia popolare, tre per il reato di truffa in concorso, una per aver organizzato senza previa autorizzazione una manifestazione pubblica nel centro del capoluogo. Alcuni servizi hanno riguardato il controllo presso sette esercizi pubblici per la verifica delle licenze di polizia di bar e sale da gioco.

l.c.