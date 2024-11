Sono in corso i sopralluoghi degli addetti dell'ufficio tecnico di Palazzo De Nobili per identificarne le cause

Brutto risveglio per la casa comunale di Catanzaro questa mattina. Una parte della controsoffittatura della sala consiliare è, infatti, crollata durante la notte. Nel corso della mattinata gli addetti dell’ufficio tecnico di Palazzo De Nobili hanno effettuato una serie di sopralluoghi per risalire alle cause del cedimento. Da quanto appreso, il crollo è stato determinato da alcune infiltrazioni d’acqua. L’aula rossa è stata quindi dichiarata inagibile e sospeso il suo uso sine die. Sebbene le operazioni di riqualificazione dell’immobile storico non appaiano complessivamente impegnative, ciò che al momento preoccupa è l’assenza di risorse da destinare alla ristrutturazione. Sarà necessario infatti attendere l’assestamento in programma il prossimo 13 febbraio per reperire le somme tra le pieghe del bilancio. Nel frattempo, le sedute del Consiglio comunale cambieranno ambientazione: non sarà temporaneamente l’aula rossa ad ospitarle ma si fa strada l’idea di chiedere in prestito la sala consiliare alla Provincia o utilizzare uno tra i tanti immobili di proprietà comunale.