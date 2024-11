Il cedimento è avvenuto da un palazzo storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere le parti ammalorate in imminente pericolo di caduta

E’ precipitata parte di un intonaco nel cuore del centro storico di Catanzaro. Il cedimento si è verificato su corso Mazzini e fortunatamente non ha provocato danni o feriti. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti con ausilio dell'autoscala per rimuovere le parti ammalorate in imminente pericolo di caduta e per la messa in sicurezza della zona.

l.c.