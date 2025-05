Sono oltre sessanta i veicoli abbandonati sul territorio di Catanzaro che sono stati rimossi, dall'inizio dell'anno, dalla Polizia locale nell'ambito delle operazioni di tutela del territorio e del decoro urbano portare avanti su input del sindaco Nicola Fiorita.

Le attività del nucleo polizia ambientale, diretto da Salvatore Tarantino – riporta una nota del Comune - hanno interessato specialmente la zona sud della città, nell'arco dell'ultimo mese, con particolare attenzione le zone di Aranceto e viale Isonzo. Strade e aree pubbliche sono state liberate dall'ingombro di auto che intralciavano la viabilità e, in alcuni casi, erano rimaste ribaltate da tempo. L'assessora all'ambiente Irene Colosimo ha inteso ringraziare fortemente l'associazione Eden e tutti i residenti che, con le loro segnalazioni, hanno contribuito ad individuare situazioni di criticità e consentirne la risoluzione.

«Le auto abbandonate costituiscono una forma di degrado urbano che impatta in modo significativo sull’ambiente e sulla sicurezza dei cittadini», commenta Colosimo. «Si tratta di veicoli che, se lasciati per lungo tempo sul suolo pubblico, possono generare dispersione di sostanze inquinanti e comportano costi elevati di rimozione a carico della collettività. Per questo è fondamentale promuovere una cultura del rispetto degli spazi comuni e della legalità, sensibilizzando la comunità a comportamenti più responsabili».

Il monitoraggio sulle auto abbandonate proseguirà nelle prossime settimane anche nella zona centro nord della città. Non solo, sono state predisposte una serie di diffide ai proprietari di veicoli lasciati su strada, ancora con targa, che in caso di reiterazione di comportamenti penalmente rilevanti saranno puniti con sanzioni di oltre 1600 euro.