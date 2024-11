Diciannove sono le persone tra medici e sanitari iscritte nel registro degli indagati per far luce sulla morte di una paziente

Risale appena a qualche giorno fa il decesso avvenuto all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro di Giovanna Scicchitano, morte sulla quale la Procura ha aperto un fascicolo d'indagine a seguito dell'esposto presentato dai familiari della paziente. Concorso in morte colposa è l'accusa mossa a 19 tra medici e sanitari che risultano ora iscritti nel registro degli indagati. Un atto formale a seguito della denuncia per risalire alle cause del decesso e satbilire se vi siano state delle responsabilità sanitarie. Domani mattina verrà conferito l'incarico da parte della Procura ad un medico legale al fine di effettuare l'esame autoptico sul corpo della donna.