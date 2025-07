Nella Basilica dell’Immacolata i funerali di papà e figlia morti domenica pomeriggio in un tragico incidente stradale in via Emilia, nella zona di Santa Maria

Giornata di lutto cittadino a Catanzaro dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali di papà e figlia morti ieri in un tragico incidente stradale in via Emilia.

Nella Basilica dell'Immacolata una folla di amici e parenti delle due giovani vittime, il pizzaiolo di 35 anni Emanuele Scafidi e sua figlia Giorgia di 7 anni. Tantissime altre persone, con la chiesa già piena e per il gran caldo, sono rimaste fuori per l'ultimo saluto. Ancora indefinita la dinamica del sinistro, causato dallo scontro della Golf in cui viaggiavano le due vittime con una Panda. Feriti i due giovani occupanti di questa seconda vettura.

Lo sgomento ed il silenzio delle esequie sono stati rotti dagli applausi e dal pianto. Accanto ai due feretri la giovane Paola, moglie e madre di Emanuele e Giorgia.

Tutte le attività commerciali e lavorative sono state interrotte durante lo svolgimento dei funerali.

Presenti, sia in veste ufficiale che in forma privata, diversi rappresentanti dell'amministrazione con il sindaco Fiorita in testa.