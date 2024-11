Nel corso di un’ispezione effettuata in numerose aule e nei bagni di un istituto superiore di Catanzaro i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato uno spinello

Nel corso di un’ispezione effettuata in numerose aule e nei bagni di un istituto superiore di Catanzaro i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato uno spinello - contenente marijuana -, trovato nella disponibilità di un alunno 19enne. Lo studente, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura di Catanzaro quale assuntore di sostanze stupefacenti. Durante lo svolgimento del controllo è stato inoltre recuperato un fiocchetto della medesima sostanza - opportunamente posto in sequestro -, avvolto in un tovagliolo occultato all’interno di un foro ricavato su una porta dei servizi igienici della scuola.

l.c.