I carabineri hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 70 grammi di marijuana

Durante l’espletamento di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i carabinieri delle stazioni di Santa Maria e di Zagarise, con il supporto di un’unità antidroga del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno effettuato delle perquisizioni personali e domiciliari.

Nel corso dei controlli, i militari hanno passato al setaccio dei magazzini, in uso a C. L.,di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni, su segnalazione del cane antidroga, è stato rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente 70 grammi di marijuana, occultato sotto una vasca in plastica utilizzata per la fermentazione del mosto, oltre ad un bilancino di precisione. L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, concluse le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari fino alla celebrazione del giudizio direttissimo, a seguito del quale, con la convalida dell’arresto, non è stato destinatario di alcuna ulteriore misura cautelare.

l.c.