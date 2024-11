I carabinieri e la polizia supportano l’Aterp nelle verifiche sugli occupanti degli alloggi pubblici. Controlli a sud della città

Risulta in corso, da questa mattina, un’attività di controllo congiunta dei carabinieri e della polizia nella zona sud di Catanzaro. Le forze dell’ordine stanno infatti setacciando le abitazioni in viale Isonzo per portare a termine il censimento degli alloggi popolari di proprietà dell’Aterp. La Prefettura di Catanzaro ha disposto l’impiego dei carabinieri e della polizia per supportare l’Aterp nelle verifiche sugli occupanti degli alloggi. Risulta, infatti, dilagante il fenomeno dell’occupazione abusiva delle residenze pubbliche nelle zone della città dov’è più alta la presenza di cittadini rom. I controlli delle forze dell’ordine sono tesi inoltre alla verifica di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica.

Luana Costa