Chi ha occupato illegalmente gli alloggi potrà beneficiare di un condono. In corso le procedure di regolarizzazione per i residenti dei quartieri a sud della città

Scatterà la sanatoria per la gran parte degli alloggi popolari occupati abusivamente a Catanzaro. È questo il principale risultato raggiunto dalle intense attività di censimento realizzate nei mesi scorsi dall’Aterp con il supporto delle forze dell’ordine.

Alto tasso di abusivismo

Altissimo il tasso di abusivismo registrato in Viale Isonzo, Germaneto e l’Aranceto, i tre principali quartieri popolari di Catanzaro e storiche sedi della comunità rom. Basti pensare che su un totale di 782 alloggi sottoposti a controllo, ben 327 sono risultati occupati in maniera illegale. Tramonta quindi l’ipotesi di sgomberi di massa dal momento che sulla scorta di una legge regionale coloro i quali si sono insediati abusivamente prima del 2013 potranno beneficiare di un condono e continuare a risiedere negli alloggi occupati.

Regolarizzazioni

Le procedure di regolarizzazione sono già state avviate nelle settimane scorse dall’Aterp e riguardano la quasi totalità degli appartamenti di edilizia popolare. Residuale è invece il numero di nuclei familiari già sottoposti a sgombero perché non in possesso dei requisiti: circa una ventina mentre sono ancora centinaia i legittimi assegnatari che da anni attendono pazientemente di ottenere un alloggio. Nemmeno questa volta le graduatorie riusciranno infatti ad essere smaltite: troppi pochi sono gli appartamenti sgomberati e ristrutturati in confronto alle altissime richieste di residenzialità agevolata presenti a Catanzaro ma mai pienamente soddisfatte.

Luana Costa